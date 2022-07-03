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Проклятие Артура Проклятие Артура
Киноафиша Фильмы Проклятие Артура Отзывы о фильме «Проклятие Артура»
Arthur, malédiction Проклятие Артура 2022 / Франция
5.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Проклятие Артура»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Алекс с самого детства фанател от фэнтезийной саги про Артура и его путешествия в сказочный мир маленьких волшебных существ. Каждый день рождения ему дарили вещи, прямо или косвенно связанные с этой вселенной, — и счастью Алекса не было предела. С годами компания друзей, которые каждый год пересматривали франшизу в домашних условиях, выросла: у многих появились новые интересы, некоторые ребята успели построить отношения и разойтись. Однако Алекс — единственный, кто даже в 18 лет…

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User 3 июля 2022, 19:34
Оценка
Снят хоршо, сначало интесно, а потом слишком нудно, глупые персонажи, сюжет никакой👍🏻
3 июля 2022, 19:34 Ответить
Comon 4 июля 2022, 20:06
Оценка
Очень неплохо, классика жанра
4 июля 2022, 20:06 Ответить
dezgra77 5 июля 2022, 09:05
Оценка
Про Артура и минипутов ничего не знали, но это не помешало получить удовольствие от просмотра. Фильм не страшный, скорее забавный. Слэшер, наверное, но крови в кадре немного. Очень понравились молодые актёры и музыка. Удивило, что характеры прописаны только парням, а девушки – так, фон. Могли бы тогда уж красивых актрис взять для ролей "ходи туда-сюда"
5 июля 2022, 09:05 Ответить
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