Наша рецензия

Алекс с самого детства фанател от фэнтезийной саги про Артура и его путешествия в сказочный мир маленьких волшебных существ. Каждый день рождения ему дарили вещи, прямо или косвенно связанные с этой вселенной, — и счастью Алекса не было предела. С годами компания друзей, которые каждый год пересматривали франшизу в домашних условиях, выросла: у многих появились новые интересы, некоторые ребята успели построить отношения и разойтись. Однако Алекс — единственный, кто даже в 18 лет…