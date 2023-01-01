Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Школа волшебства Школа волшебства
Киноафиша Фильмы Школа волшебства Школа волшебства, 2021: актеры и роли
La Befana vien di notte: Le origini Школа волшебства 2021 / Италия
5.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Школа волшебства, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паола Ранди Паола Ранди Paola Randi
В ролях
Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Фабио Де Луиджи Фабио Де Луиджи Fabio De Luigi Алессандро Абер Алессандро Абер Alessandro Haber Коррадо Гуццанти Коррадо Гуццанти Corrado Guzzanti Франческо Руссо Франческо Руссо Francesco Russo
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше