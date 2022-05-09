Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джохан
Киноафиша Фильмы Джохан Отзывы о фильме «Джохан»
Джохан 2022 / Казахстан
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джохан»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Динара Каримова 9 мая 2022, 07:39
Фильм 4/10 , не советую смотреть . Актеры не умеют играть, речь не понятная .
9 мая 2022, 07:39 Ответить
User 9 мая 2022, 23:52
Зачем вы так кому нравится кому нет)
9 мая 2022, 23:52 Ответить
Нурлан Садыров 10 мая 2022, 17:54
Сюжет очень слабый, актёры ни о чём, зря портил свои 90 минут времени. Отвратительный фильм.
10 мая 2022, 17:54 Ответить
Нурлан Садыров 10 мая 2022, 17:55
в ответ на сообщение Динара Каримова от 9 мая 2022, 07:39
Согласен 100%.
10 мая 2022, 17:55 Ответить
Nurgul’ Erengaipova 11 мая 2022, 18:03
Фильм очень интересный, 10/10. Посмеялись и поплакали. Советую всем 😍😍😍😍😍
11 мая 2022, 18:03 Ответить
User 26 мая 2022, 16:48
Фильм 5/10
26 мая 2022, 16:48 Ответить
arabttbb.ssa 1 июля 2022, 16:18
Шайнапсын
1 июля 2022, 16:18 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания 11 комментариев
Паралимпиец
Паралимпиец 21 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 87 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 60 комментариев
Уикенд с батей
Уикенд с батей 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 20 комментариев
Сквозь время
Сквозь время 24 комментария
В поисках снежного барса
В поисках снежного барса 2 комментария
Флэш
Флэш 8 комментариев
Вызов
Вызов 285 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Развод и эмиграция: что на самом деле творится в семье Паулины Андреевой
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
Над судьбой мальчишки из фильма «Два Федора» пролито немало слез: вот куда он пропал
Дочь Гайдая успела засветиться в кино: не поверите, кого она сыграла (фото)
Рассказы матери Королевой о роскошной жизни в США оказались сказками: правда крайне печальная
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Ему 40 лет, ей - 17: ради кого Дукалис бросил любимую жену (фото)
Женился на копии Загитовой: выбор Даниила Глейхенгауза поразит каждого
Может заколачивать миллионы на внешности: сын Децла выиграл в генетическую лотерею
Обычные дети его побаиваются: каким растет мальчик-Геркулес из простой русской семьи
«Серая и невзрачная»: невестку Меньшовой оплевали прямо в день свадьбы (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше