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Джохан
Отзывы о фильме «Джохан»
Джохан
2022 / Казахстан
мало голосов
Оцените
3
голоса
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Динара Каримова
9 мая 2022, 07:39
Фильм 4/10 , не советую смотреть . Актеры не умеют играть, речь не понятная .
9 мая 2022, 07:39
2
1
Ответить
User
9 мая 2022, 23:52
Зачем вы так кому нравится кому нет)
9 мая 2022, 23:52
0
1
Ответить
Нурлан Садыров
10 мая 2022, 17:54
Сюжет очень слабый, актёры ни о чём, зря портил свои 90 минут времени. Отвратительный фильм.
10 мая 2022, 17:54
2
0
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Нурлан Садыров
10 мая 2022, 17:55
в ответ на сообщение
Динара Каримова от 9 мая 2022, 07:39
Согласен 100%.
10 мая 2022, 17:55
1
0
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Nurgul’ Erengaipova
11 мая 2022, 18:03
Фильм очень интересный, 10/10. Посмеялись и поплакали. Советую всем 😍😍😍😍😍
11 мая 2022, 18:03
0
0
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User
26 мая 2022, 16:48
Фильм 5/10
26 мая 2022, 16:48
0
0
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arabttbb.ssa
1 июля 2022, 16:18
Шайнапсын
1 июля 2022, 16:18
0
0
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