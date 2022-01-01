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Exopolitics

Экзополитика, 2021

2021 / Испания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

В судьбе Тома все складывается отлично — он готовится перейти на следующую жизненную ступень. Отпраздновать значимое событие Том планирует со своей любимой девушкой Ниной. Но, к большому неудовольствию молодого человека, девушка тоже хочет вывести их отношения на новый уровень, хотя это совсем не входит в его планы. Раздраженный Том грубо завершает неприятный разговор и уходит, оставив Нину одну. События следующего дня круто переворачивают привычную жизнь людей. Внезапное вторжение таинственного и угрожающего инопланетного корабля погружает город в пучину бесконечного хаоса. Не имея возможности связаться с любимой девушкой, Том, рискуя жизнью, пытается отыскать Нину в обезумевшем городе.

4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Жиль Гамбино
В ролях
Мар Альсиус
Максимилиан Энтони
Бен Винникомбе
Жиль Гамбино
Дермот Арриган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Экзополитика 3 постера
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