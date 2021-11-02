Экзополитика, 2021

В судьбе Тома все складывается отлично — он готовится перейти на следующую жизненную ступень. Отпраздновать значимое событие Том планирует со своей любимой девушкой Ниной. Но, к большому неудовольствию молодого человека, девушка тоже хочет вывести их отношения на новый уровень, хотя это совсем не входит в его планы. Раздраженный Том грубо завершает неприятный разговор и уходит, оставив Нину одну. События следующего дня круто переворачивают привычную жизнь людей. Внезапное вторжение таинственного и угрожающего инопланетного корабля погружает город в пучину бесконечного хаоса. Не имея возможности связаться с любимой девушкой, Том, рискуя жизнью, пытается отыскать Нину в обезумевшем городе.