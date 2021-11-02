Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Экзополитика
4.0
Киноафиша Фильмы Экзополитика
4.0

Экзополитика

, 2021
Exopolitics
Испания / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Экзополитика
4.0

О фильме

В судьбе Тома все складывается отлично — он готовится перейти на следующую жизненную ступень. Отпраздновать значимое событие Том планирует со своей любимой девушкой Ниной. Но, к большому неудовольствию молодого человека, девушка тоже хочет вывести их отношения на новый уровень, хотя это совсем не входит в его планы. Раздраженный Том грубо завершает неприятный разговор и уходит, оставив Нину одну. События следующего дня круто переворачивают привычную жизнь людей. Внезапное вторжение таинственного и угрожающего инопланетного корабля погружает город в пучину бесконечного хаоса. Не имея возможности связаться с любимой девушкой, Том, рискуя жизнью, пытается отыскать Нину в обезумевшем городе.

В ролях

Мар Альсиус
Nina
Максимилиан Энтони
Tom
Бен Винникомбе
Karl
Жиль Гамбино
Dueño del castillo
Дермот Арриган
Tom's boss
Marta Borràs
Amiga de Nina
Jimena Gala
Filo and Magda
Mary Lee
Pill commercial woman
Chloe Phillips
Chica en discoteca
Judith Selena
Sara
Режиссер Жиль Гамбино
Сценарист Жиль Гамбино
Композитор Roman Schoenbichler
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 ноября 2021
Премьера в мире 2 ноября 2021
Производство Kinobarna Pictures
Другие названия
Exopolitics, Egzopolityka - w chaosie świata, Os Invasores

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 11 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше