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Проклятие. Мертвая земля Проклятие. Мертвая земля
Киноафиша Фильмы Проклятие. Мертвая земля Отзывы о фильме «Проклятие. Мертвая земля»
Проклятие. Мертвая земля 2021 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Проклятие. Мертвая земля»

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Мария Кощеева 11 ноября 2022, 21:00
Оценка
Полная лажа, не советую вообще
11 ноября 2022, 21:00 Ответить
Александр Мальборов 12 ноября 2022, 13:46
согласен, фильм про пердуна и какую-то тёлку алёну, в конце пердун просто испарился и фильм оборвался, в чём прикол фильма не понял, тупо в том что пердун орёт алёна? я бы за билет который 300 рублей сам бы весь фильм бегал и орал алёнаааа
12 ноября 2022, 13:46 Ответить
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