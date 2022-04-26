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Ресторан по понятиям Ресторан по понятиям
Киноафиша Фильмы Ресторан по понятиям Отзывы о фильме «Ресторан по понятиям »
Ресторан по понятиям 2022 / Россия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Ресторан по понятиям »

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Лида Чикало 26 апреля 2022, 10:10
Отличная комедия, над которой можно просмеяться весь сеанс. Не пожалели потраченного времени и денег.
26 апреля 2022, 10:10 Ответить
Татьяна Тихомирова 26 апреля 2022, 10:20
Фильм просто класс. Легкий и смешной. Смотрится очень весело и бодро. Так держать, авторы
26 апреля 2022, 10:20 Ответить
Артем Жариков 27 апреля 2022, 08:40
Зашло очень легко, не было даже ни одного момента, где бы ситуация начала бесить или пришлось бы закатить глаза. А это уже успех!
27 апреля 2022, 08:40 Ответить
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