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Ресторан по понятиям
Отзывы о фильме «Ресторан по понятиям »
Ресторан по понятиям
2022 / Россия
Трейлер
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Лида Чикало
26 апреля 2022, 10:10
Отличная комедия, над которой можно просмеяться весь сеанс. Не пожалели потраченного времени и денег.
26 апреля 2022, 10:10
0
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Татьяна Тихомирова
26 апреля 2022, 10:20
Фильм просто класс. Легкий и смешной. Смотрится очень весело и бодро. Так держать, авторы
26 апреля 2022, 10:20
0
0
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Артем Жариков
27 апреля 2022, 08:40
Зашло очень легко, не было даже ни одного момента, где бы ситуация начала бесить или пришлось бы закатить глаза. А это уже успех!
27 апреля 2022, 08:40
0
0
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