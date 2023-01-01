Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Испытание Аулом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ФиксиКИНО. Вселенная приключений ФиксиКИНО. Вселенная приключений
Киноафиша Фильмы ФиксиКИНО. Вселенная приключений ФиксиКИНО. Вселенная приключений, 2022: актеры и роли
ФиксиКИНО. Вселенная приключений 2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

ФиксиКИНО. Вселенная приключений, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марина Мошкова Иван Пшонкин Иван Пшонкин Дмитрий Яковенко Алексей Горбунов Алексей Горбунов
В ролях
Михаил Черняк Михаил Черняк Mikhail Chernyak Светлана Письмиченко Светлана Письмиченко Антон Виноградов Антон Виноградов Anton Vinogradov Владимир Постников Сергей Мардарь Sergei Mardar
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше