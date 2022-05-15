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Дышите свободно
Отзывы о фильме «Дышите свободно»
Дышите свободно
2022 / Россия
Трейлер
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Елизавета Савина
15 мая 2022, 19:06
Оценка
Прекрасный атмосферный неглянцево драмо-романтический фильм, снятый в современном чудесном Санкт-Петербурге. Игра актёров просто ошеломляет! Я представить не могла, что так можно сыграть заикающихся людям, которые не страдают подобным расстройством! Как смело режиссёр взяли сделал почти всех героев фильма заиками, показал их реальными людьми, которые все больше и глубже своего недуга. Фильм оставляет длительное тонкое богатое послевкусие. 10 из 10.
15 мая 2022, 19:06
1
0
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Сергей Сарбаев
18 мая 2022, 01:40
Оценка
Чтобы понять что за фильм - можете включить "Русский роман" или любой фильм/сериал на канале "Россия" отличий ровно 0, не советую если вы не любитель подобных фильмов
18 мая 2022, 01:40
0
0
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