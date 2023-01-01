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Призрачный дом
Призрачный дом, 2021: актеры и роли
Goe-gi-maen-syon
Призрачный дом
2021 / Южная Корея
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6.0
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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Билеты от 280 ₽
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Призрачный дом, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чо Ба-рын
Jo Ba-reun
В ролях
Сон Джун
Seong Joon
Ким Хон-пха
Kim Hong-pa
Ким Бо-ра
Kim Bo-ra
Хён Бон-щик
Hyeon Bong-shik
Ли Чхан-хун
Lee Chang-hoon
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