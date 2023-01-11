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Призрачный дом
Отзывы о фильме «Призрачный дом»
Goe-gi-maen-syon
Призрачный дом
2021 / Южная Корея
Трейлер
6.0
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6
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blackersha666satanic
11 января 2023, 23:27
Впечатления сильные хотя назвать фильм "шедевром" не получается. Скорее качественный азиатский ужастик на классическую тему о проклятых домах, оставивший больше вопросов чем ответов: кем был этот "смотритель" и жив ли он (по ходу с момента первого визита не изменился как и его спятивший напарник) и почему студент, приехавший к корешу в гости и увидевший че жрачка испортилась а на стенах плесень да и друган выглядит как привидение не испугался и не свалил сразу а позволил дому забрать себя. Что друг его умер было, по - моему, понятно сразу. На тему всех хоррор примочек то по фильму получается че их насылал трупик вождя секты из 1504 квартиры но как и куда все пропадали. В общем, за сюжет можно поставить 4 но за видеоряд твердое 5
11 января 2023, 23:27
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