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Постер мультфильма Волшебная поездка в Африку
3.3
Киноафиша Фильмы Волшебная поездка в Африку
3.3

Волшебная поездка в Африку

, 2010
Magic Journey to Africa
Испания / боевик, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Волшебная поездка в Африку
3.3

О фильме

Девочка Яна, проникшись судьбой бездомного мальчика с волшебным именем Кобо, отправляется в путешествие по Африке, в поисках волшебной страны, о которой ей рассказал Кобо, вслед за ним. Делает это она с помощью феи-бабочки. В пути она находит много чудесных знаков в виде камешков, оставляемых Кобо, встречает говорящих животных, с которыми познает тайны животного мира, ей во всем помогает её плюшевая летающая лошадь, превращающаяся в настоящую. Просто невероятные пейзажи, виды пустыни, захватывающие панорамы, полеты… Встреча с племенем местных жителей, разговор с духом огня… Яна движется вперед в поисках чудесной страны и сердце её растет, она вдохновляет и помогает людям. Но самая главная мысль, что заложена в этом фильме – найдите свой путь и никогда с него не сходите! Продвигайтесь вперед всё время. И вы обязательно придете к цели! Великолепная сказка, добрая и проникновенная. Нереальная и нежная. Найдите свой путь и никогда с него не сходите! Продвигайтесь вперед всё время. И вы обязательно придете к цели!

В ролях

Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Fairy
Адрия Кольядо
Jana's Father
Ева Герретсен
Jana
Раймонд Мвула
Mel
Michael Van Wyk
Kabbo
Veronica Blume
Jana's Mother
Odette Ochs
Gal-La
Natasha Lamoela
Gal-La's Mother
Georgina Macaulay
Bushman Woman
Theresa Kahorongo
Mel's Mother
Режиссер Жорди Льомпарт
Сценарист Жорди Льомпарт
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 7 мая 2010
Дата выхода
18 августа 2013 Германия 0
7 мая 2010 Испания
12 августа 2011 Польша
25 ноября 2011 Словения
Бюджет €10 000 000
Сборы в мире $1 557 590
Производство Apuntolapospo, Orbita Max, Televisió de Catalunya (TV3)
Другие названия
Magic Journey to Africa, Calatorie magica in Africa, Cudezno potovanje v Afriko, Magiczna podróż do Afryki, Magische Reise nach Afrika, The Magic Tale, Viagem Mágica a África, Viaje mágico a África, Viatge màgic a Àfrica, 奇幻之旅, Magiczna podróz do Afryki

Рейтинг мультфильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 7 апреля 2022

Отзывы о мультфильме

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