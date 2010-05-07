Волшебная поездка в Африку, 2010

Девочка Яна, проникшись судьбой бездомного мальчика с волшебным именем Кобо, отправляется в путешествие по Африке, в поисках волшебной страны, о которой ей рассказал Кобо, вслед за ним. Делает это она с помощью феи-бабочки. В пути она находит много чудесных знаков в виде камешков, оставляемых Кобо, встречает говорящих животных, с которыми познает тайны животного мира, ей во всем помогает её плюшевая летающая лошадь, превращающаяся в настоящую. Просто невероятные пейзажи, виды пустыни, захватывающие панорамы, полеты… Встреча с племенем местных жителей, разговор с духом огня… Яна движется вперед в поисках чудесной страны и сердце её растет, она вдохновляет и помогает людям. Но самая главная мысль, что заложена в этом фильме – найдите свой путь и никогда с него не сходите! Продвигайтесь вперед всё время. И вы обязательно придете к цели! Великолепная сказка, добрая и проникновенная. Нереальная и нежная. Найдите свой путь и никогда с него не сходите! Продвигайтесь вперед всё время. И вы обязательно придете к цели!