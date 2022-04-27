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Постер фильма Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи
6.4
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи
6.4

Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи

, 2022
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи
6.4
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи - Трейлер
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи  Трейлер

О фильме

Расследование загадочной смерти Мэрилин Монро, включая впервые показанные интервью с близкими знаменитой актрисы.

В ролях

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Self
Энтони Саммерс
Self - Author of 'Goddess'
Al Rosen
Self - Hollywood Agent
Gloria Romanoff
Self - Friend & Owner of Romanoff's Resturaunt
Джон Хьюстон
Self - Film Director, The Asphalt Jungle (1950) & The Misfits (1961)
Danny Greenson
Self - Psychiatrist & Dr. Ralph Greenson's Son
Hildi Greenson
Self - Dr. Ralph Greenson's Wife
Joan Greenson
Self - Dr. Ralph Greenson's Daughter
Билли Уайлдер
Self - Film Director, 'The Seven Year Itch'
Gladys Witten
Self - Hairdresser
Режиссер Эмма Купер
Композитор Анна Никитин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 апреля 2022
Премьера в мире 27 апреля 2022
MPAA R
Производство Empress Films, Netflix Studios
Другие названия
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas, I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, Le Mystère Marilyn Monroe: Conversations inédites, Marilyn Monroe: Kasetlerdeki Sırlar, Marilyn-opptakene, Misterul lui Marilyn Monroe: Înregistrările necunoscute, Mysterium Marilyn Monroe - Die ungehörten Bänder, O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas, Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania, Tajemství Marilyn Monroe: Ztracené nahrávky, The Mystery Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, Το μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι άγνωστες κασέτες, Таємниця Мерілін Монро: Утрачені записи, Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи, لغز مارلين مونرو: التسجيلات المجهولة, 마릴린 먼로 미스터리: 비공개 테이프, 瑪麗蓮．夢露：最後的錄音, 知られざるマリリン・モンロー: 残されたテープ

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 4 апреля 2022

Трейлеры фильма

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Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи - Трейлер
Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи Трейлер
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