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Лето 1941 года
Отзывы о фильме «Лето 1941 года»
Лето 1941 года
2022 / Казахстан
Трейлер
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Светлана Цой
26 апреля 2022, 18:18
Оценка
Сегодня посмотрела. Под впечатлением. Очень достойный,сильный фильм,качественно снят, прекрасная игра актеров. Мне очень понравилось. Спасибо.
26 апреля 2022, 18:18
0
0
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Елена Несмеева
2 мая 2022, 01:19
Оценка
Серьезный и отлично поставленный фильм о войне. Ставлю 5 звезд и рекомендую к просмотру.
2 мая 2022, 01:19
0
1
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Мария Силина
22 мая 2022, 11:40
Оценка
Снят как реконструкция..Не похож на фильм о партизанах.
22 мая 2022, 11:40
0
0
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Александр Ветров
22 мая 2022, 11:56
Оценка
Кино сплошь из штампов.
22 мая 2022, 11:56
0
0
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