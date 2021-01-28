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Flugt

Побег, 2021

2021 / Дания / Швеция / Норвегия / Франция / Испания / Италия / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 февраля 2022
Премьера в мире 28 января 2021
Постер мультфильма Побег 1 постер
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