Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мальчик-дельфин
Отзывы о мультфильме «Мальчик-дельфин»
Мальчик-дельфин
2022 / Россия / Турция
Трейлер
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Бесплатно 30 дней на
Бесплатно 30 дней на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Мальчик-дельфин»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Айта Оболкина
7 апреля 2022, 15:44
Оценка
Фильм понравился, сыну 4 г. досмотрел до конца с интересом 👍
7 апреля 2022, 15:44
0
0
Ответить
vadim.xaerdinov
11 апреля 2022, 15:25
Оценка
Мульт полный ноль, дети на 20-й минуте не знали куда себя деть от этой скукотищи. Сценарий ни о чём, речь героев ни о чём. Да ещё и концовка ужасная. Не советую.
11 апреля 2022, 15:25
1
0
Ответить
Сашка Лейкина
11 апреля 2022, 17:36
Оценка
Боже, какая кошмарная ерунда🙈 это кино, которое мы, видимо, заслужили. Русско-турецкого производства. Не знаю, что там понравилось 4х летке, но моя чувствительная 6летка в ужасе. Таких тупых, жестких, непродуманных мультиков я не видела давно. Рояли в кустах, плоские непрописаннве персонажи, неоконченные истории, нелогичные эмоции, в общем шлак. Не спонсируйте. Ждем пока начнут снимать что-то приличное.
11 апреля 2022, 17:36
0
0
Ответить
Мила Шульман
21 апреля 2022, 23:46
Оценка
Ребёнок в 4 года впервые пошёл в кино на эту чушь((( я хотела уйти через полчаса, но ребёнок упорно смотрел. Полное г! Сюжет просто на коленке в пьяном бреду написан. У нас почему то написано было производство Россия Япония, но это какой-то арабский мульт, с мусульманами-героями. Неожиданно. В общем, категорически не рекомендую!
21 апреля 2022, 23:46
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Небо
27 комментариев
Мой любимый враг
3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
43 комментария
Переводчик
47 комментариев
Хроники панголинов
2 комментария
Король неба
43 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
15 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail