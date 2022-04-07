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Мальчик-дельфин Мальчик-дельфин
Киноафиша Фильмы Мальчик-дельфин Отзывы о мультфильме «Мальчик-дельфин»
Мальчик-дельфин 2022 / Россия / Турция
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Мальчик-дельфин»

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Айта Оболкина 7 апреля 2022, 15:44
Оценка
Фильм понравился, сыну 4 г. досмотрел до конца с интересом 👍
7 апреля 2022, 15:44 Ответить
vadim.xaerdinov 11 апреля 2022, 15:25
Оценка
Мульт полный ноль, дети на 20-й минуте не знали куда себя деть от этой скукотищи. Сценарий ни о чём, речь героев ни о чём. Да ещё и концовка ужасная. Не советую.
11 апреля 2022, 15:25 Ответить
Сашка Лейкина 11 апреля 2022, 17:36
Оценка
Боже, какая кошмарная ерунда🙈 это кино, которое мы, видимо, заслужили. Русско-турецкого производства. Не знаю, что там понравилось 4х летке, но моя чувствительная 6летка в ужасе. Таких тупых, жестких, непродуманных мультиков я не видела давно. Рояли в кустах, плоские непрописаннве персонажи, неоконченные истории, нелогичные эмоции, в общем шлак. Не спонсируйте. Ждем пока начнут снимать что-то приличное.
11 апреля 2022, 17:36 Ответить
Мила Шульман 21 апреля 2022, 23:46
Оценка
Ребёнок в 4 года впервые пошёл в кино на эту чушь((( я хотела уйти через полчаса, но ребёнок упорно смотрел. Полное г! Сюжет просто на коленке в пьяном бреду написан. У нас почему то написано было производство Россия Япония, но это какой-то арабский мульт, с мусульманами-героями. Неожиданно. В общем, категорически не рекомендую!
21 апреля 2022, 23:46 Ответить
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