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Постер фильма Борьба: фристайл
4.9
Борьба: фристайл - Трейлер
Киноафиша Фильмы Борьба: фристайл
4.9

Борьба: фристайл

, 2022
Battle: Freestyle
Норвегия / драма, музыка, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Борьба: фристайл
4.9
Борьба: фристайл - Трейлер
Борьба: фристайл  Трейлер

О фильме

Амалия в восторге: их с командой Микаэля выбрали для участия в соревнованиях в Париже. Но нелегко сосредоточиться, когда встречаешь маму, с которой давно не виделась.

В ролях

Lisa Teige
Amalie
Филлип Андре Ботельо
Fabian Svegaard Tapia
Mikael
Morad Aziman
Josef
Bao Andre Nguyen
Moa
Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Vivian
Джорджия Мэй Анта
Alex
Keiona
Fabienne
Léa Djyl
Maxine
Lea Lavabre
Ella
Adeline Tayoro
MC
Режиссер Ингвильд Сэдерлинд
Сценарист Martina Cecelia, Майя Лунде
Композитор Кейт Хавневик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 1 апреля 2022
Производство Friland Produksjon, Netflix Studios, Paasan
Другие названия
Battle: Freestyle, Batalhas: Freestyle, Batalla: Freestyle, Battle: Estilo libre, Bitwa: Freestyle, Борьба: Фристайл, هيب هوب: الرقص الحرّ, 随风起舞, 热舞飞扬：舞出自由

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 12 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Трейлеры фильма

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Борьба: фристайл - Трейлер
Борьба: фристайл Трейлер
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