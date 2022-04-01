В ролях
Fabian Svegaard Tapia
Mikael
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ингвильд Сэдерлинд
Сценарист
Martina Cecelia, Майя Лунде
Композитор
Кейт Хавневик
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 апреля 2022
Премьера в мире
1 апреля 2022
Производство
Friland Produksjon, Netflix Studios, Paasan
Другие названия
Battle: Freestyle, Batalhas: Freestyle, Batalla: Freestyle, Battle: Estilo libre, Bitwa: Freestyle, Борьба: Фристайл, هيب هوب: الرقص الحرّ, 随风起舞, 热舞飞扬：舞出自由