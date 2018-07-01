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Постер фильма На память всем — Доривал Каимми
7.8
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7.8

На память всем — Доривал Каимми

, 2018
Dê Lembranças a Todos
Бразилия / документальный / 18+
Постер фильма На память всем — Доривал Каимми
7.8

О фильме

Доривал Каимми, вероятно, является самым известным бразильским музыкантом в России. Песня «Cюита рыбака» (Suíte do Pescador) вошла в историю как главная тема фильма «Генералы песчаных карьеров», а ее русская версия стала хитом 70-ых в СССР и до сих пор ротируется на радио. Фильм расскажет о многогранности таланта Каимми, проявлявшегося не только в музыке, но и в живописи, и восстановит его жизненный путь от детских лет до современности через рассказы родственников и друзей великого артиста.

В ролях

Мария Бетания
Self
Danilo Caymmi
Self
Дори Кайми
Self
Доривал Каимми
Self
Nana Caymmi
Self
Жилберту Жил
Self
Paulo Jobim
Self
Жардс Макале
Self
Angela Maria
Self
Кармен Миранда
Self
Режиссер Фабио Ди Фиори, Тиаго Ди Фиори
Сценарист Тиаго Ди Фиори, Фабио Ди Фиори
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 июля 2018
Дата выхода
1 июля 2018 Бразилия
Производство Contém Conteúdo
Другие названия
Dê Lembranças a Todos

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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