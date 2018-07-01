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Доривал Каимми, вероятно, является самым известным бразильским музыкантом в России. Песня «Cюита рыбака» (Suíte do Pescador) вошла в историю как главная тема фильма «Генералы песчаных карьеров», а ее русская версия стала хитом 70-ых в СССР и до сих пор ротируется на радио. Фильм расскажет о многогранности таланта Каимми, проявлявшегося не только в музыке, но и в живописи, и восстановит его жизненный путь от детских лет до современности через рассказы родственников и друзей великого артиста.
|1 июля 2018
|Бразилия