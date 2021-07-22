Похитители велосипедов: Не подкачай!, 2021

Они украли не тот байк. Ее байк. Мэгс работает курьером, гоняя по Дублину на велосипеде. У нее не лучший набор качеств для работника службы доставки с ее неконтролируемыми вспышками гнева. Когда крадут ее велосипед, она решает во что бы то ни стало найти вора и вернуть свой любимый байк. Желательно успеть до того, как ее выселят со съемной квартиры. Экшн-комедия в стиле магического реализма, разворачивающаяся в современном Дублине. Шарм студенчества в современном Дублине, с нотками Терри Пратчетта и оригинального подхода к фантастическому в повседневном.