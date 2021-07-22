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Постер фильма Похитители велосипедов: Не подкачай!
7.7
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7.7

Похитители велосипедов: Не подкачай!

, 2021
Bicycle Thieves: Pumped Up
Ирландия / комедия / 18+
Постер фильма Похитители велосипедов: Не подкачай!
7.7

О фильме

Они украли не тот байк. Ее байк. Мэгс работает курьером, гоняя по Дублину на велосипеде. У нее не лучший набор качеств для работника службы доставки с ее неконтролируемыми вспышками гнева. Когда крадут ее велосипед, она решает во что бы то ни стало найти вора и вернуть свой любимый байк. Желательно успеть до того, как ее выселят со съемной квартиры. Экшн-комедия в стиле магического реализма, разворачивающаяся в современном Дублине. Шарм студенчества в современном Дублине, с нотками Терри Пратчетта и оригинального подхода к фантастическому в повседневном.

В ролях

Роксана Ник Лиам
Mags
Донна О Брайан
Richy
Дейв Эмери
Dara
Donie Moran
Passerby with Map
Charlene Craig
Glass Worker
Aidan Fitzmaurice
Mike
Alison Spittle
Bev
Vanya Eccles
Dave
Conor Barry
Overtaker
Gary Sheridan
Gareth
Режиссер Конор О’Тул
Сценарист Конор О’Тул
Композитор Rachel Ní Chuinn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 22 июля 2021
Производство Big Big Spider
Другие названия
Bicycle Thieves: Pumped Up, Похитители велосипедов: Не подкачай!

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 марта 2022

Отзывы о фильме

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