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Похитители велосипедов: Не подкачай!
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Похитители велосипедов: Не подкачай!, 2021

2021 / Ирландия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Они украли не тот байк. Ее байк. Мэгс работает курьером, гоняя по Дублину на велосипеде. У нее не лучший набор качеств для работника службы доставки с ее неконтролируемыми вспышками гнева. Когда крадут ее велосипед, она решает во что бы то ни стало найти вора и вернуть свой любимый байк. Желательно успеть до того, как ее выселят со съемной квартиры. Экшн-комедия в стиле магического реализма, разворачивающаяся в современном Дублине. Шарм студенчества в современном Дублине, с нотками Терри Пратчетта и оригинального подхода к фантастическому в повседневном.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Конор О’Тул
В ролях
Роксана Ник Лиам
Донна О Брайан
Дейв Эмери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Похитители велосипедов: Не подкачай! 2 постера
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