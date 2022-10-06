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Постер фильма Девушка XX века
7.5
Киноафиша Фильмы Девушка XX века
7.5

Девушка XX века

, 2022
20th Century Girl
Южная Корея / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Девушка XX века
7.5

В ролях

Ким Ю-джон
Na Bo-ra (young)
Пён У-сок
Пён У-сок
Poong Woon-Ho
Park Jung-woo
Baek Hyun-Jin
Рох Юн-со
Kim Yeon-du
Хан Хе-джу
Na Bo-ra (present)
Ли Бом-су
Ли Бом-су
Hak-joo (Dean Of Students)
Рю Сын-нён
Рю Сын-нён
Woon Ho's Father
Пак Хэ Джун
Пак Хэ Джун
School Nurse
Кон Мён
Jung Woon-Ho
Он Сон-у
Jo-sep
Режиссер Bang Woo-ri
Сценарист Bang Woo-ri
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 октября 2022
Премьера в мире 6 октября 2022
Производство CJ ENM Studios, Yong Film
Другие названия
20segi sonyeo, 20th Century Girl, Una chica del siglo XX, 20 世紀少女, 20世紀のキミ, Cô Gái Thế Kỷ 20, Cura iz 20. stoljeća, Dziewczyna z XX wieku, Garota do Século 20, XX. századi lány, Το κορίτσι του 20ού αιώνα, Девојка из 20. века, Девушка XX века, Дівчина XX століття, فتاة القرن العشرين, 20세기 소녀, 20世紀のキミ：2022

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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