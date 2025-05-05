Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
Киноафиша
Фильмы
Тайна моего мужа
Тайна моего мужа
The Husband's Secret
США / драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
В ролях
Блейк Лайвли
Cecilia Fitzpatrick
Режиссер
Кэт Койро
Сценарист
Памела Грэй
,
Christy Hall
,
Лиана Мориарти
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
CBS Films, Depth of Field
Другие названия
The Husband's Secret, O Segredo do Meu Marido
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 5 мая 2025
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Тайна моего мужа
Ритм-секция
триллер, мистика
2019, США
5.0
Пока мы были здесь
драма
2012, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить