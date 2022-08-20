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Этика долга
Отзывы о фильме «Этика долга»
Этика долга
2022 / Россия
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Павел Колин
20 августа 2022, 12:45
Либо современные отечественные режиссёры совершенно не врубаются в то, что снимают, либо они настолько безграмотны, что не в состоянии отличить комедию (нет, даже не от траги-комедии), от траги-фарса. И это уже целая тенденция. "Праздник", "Батя", "Родители строгого режима", "Кастинг"... Всё это, безусловно, очень качественные и сильные фильмы, но!.. Комедии?!!
20 августа 2022, 12:45
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