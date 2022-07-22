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OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика
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Orfeo ed Euridice

OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика, 2018

2018 / США
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О фильме

В 1774-м году Кристоф Вилибальд Глюк написал французскую версию своей оперы о музыканте Орфее, сходящем в ад за любимой женой Эвридикой, с большим количеством балетных номеров. В 2017 году знаменитейший балетмейстер нашего времени Джон Ноймайер дебютировал и как оперный режиссер, поставив в Чикаго музыкальный спектакль о хореографе Орфее, сходящем в ад за прима-балериной Эвридикой.

В партии Орфея — знаменитый тенор Дмитрий Корчак. «Орфей и Эвридика» — одна из самых красивых опер в мире. Изысканный шедевр Глюка повествует о поэте и музыканте Орфее, в каждом слове и ноте которого слышится всепоглощающая любовь к своей Эвридике. Не смирившись с её гибелью, Орфей отважно спускается в подземное царство мёртвых, чтобы вернуть любимую к жизни. В этой опере Глюк достигает подлинных высот выразительности и эмоциональности. Чикагская опера представляет «Орфея и Эвридику» в парижской версии с интереснейшими балетными фрагментами в яркой постановке легендарного хореографа Джона Ноймайера.

Эта долгожданная постановка — первая совместная работа Чикагской оперы и Балета Джоффри. «… Без помех наслаждаться мелодичным искусством Глюка… значит понять великую силу музыки». — The New York Times

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Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Джон Ноймайер
В ролях
Дмитрий Корчак
Андриана Чучман
Лорен Снуффер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Смоленской
19:00 от 950 ₽
Полное расписание и билеты
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«OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика» в кинотеатрах

пт 22 вс 24
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Условные обозначения Помощь с билетами
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Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D, SUB
19:00 от 950 ₽
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