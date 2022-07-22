OperaHD: Ноймайер. Орфей и Эвридика, 2018

В 1774-м году Кристоф Вилибальд Глюк написал французскую версию своей оперы о музыканте Орфее, сходящем в ад за любимой женой Эвридикой, с большим количеством балетных номеров. В 2017 году знаменитейший балетмейстер нашего времени Джон Ноймайер дебютировал и как оперный режиссер, поставив в Чикаго музыкальный спектакль о хореографе Орфее, сходящем в ад за прима-балериной Эвридикой.

В партии Орфея — знаменитый тенор Дмитрий Корчак. «Орфей и Эвридика» — одна из самых красивых опер в мире. Изысканный шедевр Глюка повествует о поэте и музыканте Орфее, в каждом слове и ноте которого слышится всепоглощающая любовь к своей Эвридике. Не смирившись с её гибелью, Орфей отважно спускается в подземное царство мёртвых, чтобы вернуть любимую к жизни. В этой опере Глюк достигает подлинных высот выразительности и эмоциональности. Чикагская опера представляет «Орфея и Эвридику» в парижской версии с интереснейшими балетными фрагментами в яркой постановке легендарного хореографа Джона Ноймайера.

Эта долгожданная постановка — первая совместная работа Чикагской оперы и Балета Джоффри. «… Без помех наслаждаться мелодичным искусством Глюка… значит понять великую силу музыки». — The New York Times