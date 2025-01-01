Новая «Война и мир» Сарика Андреасяна готовится покорить кинотеатры: постер представлен, точная дата назначена

Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes

Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф

«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент