Чтo-то новенькое, 2006

Афроамериканка Кения - красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.

Однажды Кения совершенно случайно знакомится с симпатичным и обаятельным дизайнером по ландшафтам Брайаном. Поначалу она вовсе не думает, что он и есть тот самый идеал, а всего лишь надеется на то, что он поможет ей в обустройстве сада, находящегося во дворе ее нового дома. Но в результате Кения и Брайан влюбляются друг в друга…