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Чтo-то новенькое, 2006

2006 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Афроамериканка Кения - красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.

Однажды Кения совершенно случайно знакомится с симпатичным и обаятельным дизайнером по ландшафтам Брайаном. Поначалу она вовсе не думает, что он и есть тот самый идеал, а всего лишь надеется на то, что он поможет ей в обустройстве сада, находящегося во дворе ее нового дома. Но в результате Кения и Брайан влюбляются друг в друга…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 29 января 2006
Возраст 16+
Режиссер
Санаа Хамри
Санаа Хамри
В ролях
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Голден Брукс
Голден Брукс
Кэтрин Таун
Стэнли ДеСантис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чтo-то новенькое 3 постера
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Чтo-то новенькое
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Кадры из фильма Все кадры
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