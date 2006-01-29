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Постер фильма Чтo-то новенькое
6.6
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6.6

Чтo-то новенькое

, 2006
Something New
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Чтo-то новенькое
6.6

О фильме

Афроамериканка Кения - красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.

Однажды Кения совершенно случайно знакомится с симпатичным и обаятельным дизайнером по ландшафтам Брайаном. Поначалу она вовсе не думает, что он и есть тот самый идеал, а всего лишь надеется на то, что он поможет ей в обустройстве сада, находящегося во дворе ее нового дома. Но в результате Кения и Брайан влюбляются друг в друга…

В ролях

Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Kenya Denise McQueen
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Brian Kelly
Голден Брукс
Голден Брукс
Suzette
Кэтрин Таун
Leah Cahan
Стэнли Де Сантис
Jack Pino
Fuzzy Fantabulous
Self
К.С. Клайд
Waiter
Венди Рэкуэл Робинсон
Венди Рэкуэл Робинсон
Cheryl
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Nedra
Маркус Браун
Rashid Mohammed
Режиссер Санаа Хамри
Сценарист Крисс Тернер
Композитор Лиза Коулмэн, Венди Мелвоин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 25 апреля 2007
Премьера в мире 29 января 2006
Дата выхода
24 ноября 2006 Великобритания
29 января 2006 Германия 12
29 января 2006 США
MPAA PG-13
Сборы в мире $11 483 669
Производство Gramercy Pictures (I), Homegrown Pictures
Другие названия
Something New, Algo nuevo, 42.4 Percent, Algo Novo, aşk için değer, Bloom, Ceva nou, Coś nowego, Ena ki ena kanoun... tria!, Ilyen még nem volt, Nekaj novega, Nešto novo, Neue Liebe, neues Glück, Người Mới, Something New - Vaihtelu virkistää, Uma Coisa Nova: As Surpresas do Coração, Un goût de nouveauté, Un nuevo amor, Ένα κι ένα κάνουν... τρία!, Нещо ново, Чтo-то новенькое, 心花漾, Uma Coisa Nova As Surpresas do Coracao, Öfter mal was neues

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 декабря 2023

Цитаты

Brian Kelly Полагаю, белых ты не любишь.
Kenya Denise McQueen Просто предпочитаю черных. Это не предрассудок, а предпочтение.
Brian Kelly Конечно, твоё предпочтение — это предрассудок.

Отзывы о фильме

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