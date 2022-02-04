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The Mothership
The Mothership
, 2022
The Mothership
США / приключения, драма, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Холли Берри
Sara Morse
Молли Паркер
Джон Ортис
Омари Хардвик
Пол Гилфойл
Dr. Francis Singer
Колин О’Брайэн
Martin
Сидни Леммон
Johanna
Thomas Philip O'Neill
Ivan
Anastasia Mousis Sanidopoulos
RTAXT Agent
Эрик С. Сан
Government Agent
Levon Panek
Navy Seal
Ebaa Abuammar
Special Agent
Режиссер
Matt Charman
Сценарист
Matt Charman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2022
Производство
Automatik Entertainment, MRC Film, Media Rights Capital (MRC)
Другие названия
The Mothership, Analıq
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Рейтинг фильма
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Обновлено 4 февраля 2022
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