Киноафиша Фильмы Мадам Паутина Награды и номинации фильма Мадам Паутина

Награды и номинации фильма Мадам Паутина 2024

Золотая малина 2025 Золотая малина 2025
Худший фильм
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
