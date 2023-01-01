Звонки в 3 ночи и упреки: мужчины с этими именами худшие "бывшие"

Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей

Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины

Тест: насколько вы Шерлок Холмс?

После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа

Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?

Шутка природы: брат-близнец ни капли не похож на Игоря Верника

Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака

Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину

Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже

А ведь ей уже 26: Хакамада показала танцы особенной дочери