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The Atoning

Искупление, 2017

2017 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме
Живя в доме, находящемся во власти потусторонних сил, родители пытаются защитить маленького сына от мрачной тайны, способной разрушить их семью.
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 сентября 2017
Премьера в мире 18 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искупление 2 постера
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