Искупление, 2017

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о выходе в прокат О фильме Живя в доме, находящемся во власти потусторонних сил, родители пытаются защитить маленького сына от мрачной тайны, способной разрушить их семью. Развернуть 4.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2017 Премьера онлайн 5 сентября 2017 Премьера в мире 18 февраля 2017 Возраст 16+ Режиссер Майкл Уильямс Все актеры и съемочная группа 2 постера

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