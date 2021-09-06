Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эцио Боссо: Что останется после нас
Киноафиша Фильмы Эцио Боссо: Что останется после нас
Ezio Bosso: Le cose che restano

Эцио Боссо: Что останется после нас, 2021

2021 / Италия
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Путь Эцио Боссо удивителен. Тонко чувствующий музыку и мир, сын туринских рабочих начал музицировать в 4 года, к 14 годам — солируя в лучших европейских оркестрах. Фантастическая карьера сплела и арт-сцену Турина 1980-х гг. с её андерграундным театром и музыкальным стилем «мод», и бурную эстетику Лондона, и студию великого Филиппа Гласса в Нью-Йорке. Начинавший как контрабасист, а затем — пианист, дирижёр и композитор, эклектичный провидец и визионер с внешностью рок-звезды модернизировал восприятие классики благодаря редкому дару транслировать сложную метафизику интуитивно понятным кристальным языком. Не придерживаясь записей, играя по памяти сердца, он сам превращался в чистую экспрессию звука, становясь неотъемлемым пластическим элементом выступлений. Его называли воплощением дионисийского, стихийного начала в человеческом теле. Именно тело не пощадила судьба, уготовив разрушительный диагноз, постепенно менявший его физический облик, вплоть до 20 мая 2020 года, когда 48-летнего Боссо не стало.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 6 сентября 2021
Режиссер
Джорджо Верделли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эцио Боссо: Что останется после нас 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши