Эцио Боссо: Что останется после нас, 2021

Путь Эцио Боссо удивителен. Тонко чувствующий музыку и мир, сын туринских рабочих начал музицировать в 4 года, к 14 годам — солируя в лучших европейских оркестрах. Фантастическая карьера сплела и арт-сцену Турина 1980-х гг. с её андерграундным театром и музыкальным стилем «мод», и бурную эстетику Лондона, и студию великого Филиппа Гласса в Нью-Йорке. Начинавший как контрабасист, а затем — пианист, дирижёр и композитор, эклектичный провидец и визионер с внешностью рок-звезды модернизировал восприятие классики благодаря редкому дару транслировать сложную метафизику интуитивно понятным кристальным языком. Не придерживаясь записей, играя по памяти сердца, он сам превращался в чистую экспрессию звука, становясь неотъемлемым пластическим элементом выступлений. Его называли воплощением дионисийского, стихийного начала в человеческом теле. Именно тело не пощадила судьба, уготовив разрушительный диагноз, постепенно менявший его физический облик, вплоть до 20 мая 2020 года, когда 48-летнего Боссо не стало.