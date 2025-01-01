Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих

Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф

139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент

«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг