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Отзвуки прошлого Отзвуки прошлого
Киноафиша Фильмы Отзвуки прошлого Отзывы о фильме «Отзвуки прошлого»
The Old Way Отзвуки прошлого 2022 / США
8.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Отзвуки прошлого»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Главный герой вестерна Колтон Бриггс много раз оступался в прошлом. Но он решил начать свою жизнь с чистого листа – теперь у него есть любящая жена и дочь, ради которых мужчина готов на все. Вот только кара за грехи внезапно настигает Бриггса, угрожая и его близким.   Действие фильма разворачивается в XIX веке на Диком Западе. Страсти, кипящие в прериях и каньонах, противостояние хороших, плохих и злых людей, обезумевших из-за палящего зноя, – все главные составляющие…

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Maryka 18 января 2023, 22:00
Оценка
Классный, динамичный, держит в напряжение на протяжении всего фильма. Понравилось сочетание приятной, непринужденной музыки с элементами боевика, сопровождающегося нотками юмора. А юная актриса вообще чудо, так приятно было за ней наблюдать. Фильм от души рекомендую к просмотру
18 января 2023, 22:00 Ответить
Дмитрий Корнев 19 января 2023, 02:07
Оценка
Да,понравился. Сюжет не замысловатый, всё понятно и не напрягает,что что то не понял. Хорошо ощущается атмосфера Дикого запада. Фильм держит в напряжении. Красивые декорации, и отличная игра актёров. Смотрели в Великан парке с друзьями: Игорем Щербаковым, и Натальей Капустиной.))
19 января 2023, 02:07 Ответить
Александр Семенов 22 января 2023, 00:15
Оценка
Унылые монологи Кейджа, унылый сюжет. Сплавили очередной неликвид. Скукотища смертная, кто еще собирается пойти.
22 января 2023, 00:15 Ответить
Ferensy 23 января 2023, 15:41
Оценка
Фильмы унылый, спорить тут не буду. Мне повезло, что я шел как раз такое и увидеть. Вероятно с другими ожиданиями - мне бы фильм не понравился.

Тут же все понятно, просто и прямолинейно. Люди умирают глупо, нелепо и без какой-либо красоты. Т.е. фильме нет никакой романтизации смерти - это его большой плюс.

Есть пару запоминающихся моментов и шуток, которые не особо вытягивают фильм.

В целом можно было не смотреть, но хорошо что посмотрел - такое порой нужно, чтобы проветриться от хитов.
23 января 2023, 15:41 Ответить
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