Главный герой вестерна Колтон Бриггс много раз оступался в прошлом. Но он решил начать свою жизнь с чистого листа – теперь у него есть любящая жена и дочь, ради которых мужчина готов на все. Вот только кара за грехи внезапно настигает Бриггса, угрожая и его близким. Действие фильма разворачивается в XIX веке на Диком Западе. Страсти, кипящие в прериях и каньонах, противостояние хороших, плохих и злых людей, обезумевших из-за палящего зноя, – все главные составляющие…
Тут же все понятно, просто и прямолинейно. Люди умирают глупо, нелепо и без какой-либо красоты. Т.е. фильме нет никакой романтизации смерти - это его большой плюс.
Есть пару запоминающихся моментов и шуток, которые не особо вытягивают фильм.
В целом можно было не смотреть, но хорошо что посмотрел - такое порой нужно, чтобы проветриться от хитов.
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