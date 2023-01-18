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Главный герой вестерна Колтон Бриггс много раз оступался в прошлом. Но он решил начать свою жизнь с чистого листа – теперь у него есть любящая жена и дочь, ради которых мужчина готов на все. Вот только кара за грехи внезапно настигает Бриггса, угрожая и его близким. Действие фильма разворачивается в XIX веке на Диком Западе. Страсти, кипящие в прериях и каньонах, противостояние хороших, плохих и злых людей, обезумевших из-за палящего зноя, – все главные составляющие…