Сквозь огонь, 2018

Франк — красивый и отважный молодой пожарный, который четко усвоил главный девиз французских борцов с огнем: «спасти или погибнуть». Он счастливо женат и не так давно стал отцом близнецов. Но во время одной из спасительных операций Франк жертвует собой ради спасения команды, в результате он получает страшные ожоги и практически лишается лица. Но этот героический поступок становится лишь началом в череде менее громких, но гораздо более тяжелых ежедневных подвигов. Теперь Франку нужно всё его мужество для долгого пути восстановления и принятия нового себя. Ему предстоит научиться просить о помощи и побороть отчаянье и страх, чтобы снова смотреться в зеркало.