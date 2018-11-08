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Сквозь огонь Сквозь огонь
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Sauver ou périr

Сквозь огонь, 2018

2018 / Франция / Бельгия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Франк — красивый и отважный молодой пожарный, который четко усвоил главный девиз французских борцов с огнем: «спасти или погибнуть». Он счастливо женат и не так давно стал отцом близнецов. Но во время одной из спасительных операций Франк жертвует собой ради спасения команды, в результате он получает страшные ожоги и практически лишается лица. Но этот героический поступок становится лишь началом в череде менее громких, но гораздо более тяжелых ежедневных подвигов. Теперь Франку нужно всё его мужество для долгого пути восстановления и принятия нового себя. Ему предстоит научиться просить о помощи и побороть отчаянье и страх, чтобы снова смотреться в зеркало.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 28 января 2022
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Фредерик Теллье
В ролях
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Венсан Ротье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сквозь огонь 2 постера
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Сквозь огонь
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