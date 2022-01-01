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Best Erotic Shorts-3
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Best Erotic Shorts-3

Best Erotic Shorts-3 , 2020

2020 / США / Германия / Нидерланды / Мексика / Франция / Швейцария / Аргентина / Испания
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О фильме

С 17 февраля в кинотеатрах стартуют показы самых сексуальных короткометражек последних лет. Показы пройдут в рамках фестиваля эротического кино "Best Erotic Shorts-3". "У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса"- говорит психолог одной из героинь сборника фильмов. И мы так подумали. Но не о ней, а о последнем годе. Такое впечатление, что у него был огромный недо... кхм. Так или иначе, с этим надо что-то делать. Например, делать фестиваль эротики. С пикантными. Горячими. Честными. Страстными. Фильмами. До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах. Так как, дадим секса 2022-му?Встречаемся в кинотеатрах с 17 февраля.. С собой берем самые смелые фантазии и того, с кем можно воплотить их после просмотра.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Постер фильма Best Erotic Shorts-3 1 постер
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