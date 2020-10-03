Жизнь, полная безумия, 2020

Алекс и Ноэми хотят ребенка. Но их беспокоит поведение Сюзанны. Элегантная и харизматичная мать Алекса начинает все чаще чудить. Сюзанна становится большим ребенком, осложняя жизнь своего сына и его жены. Это история о полной волнений жизни семейной пары, у которой в конце концов появится настоящий ребенок. В первом полнометражном фильме Рафаэля Бальбони и Анн Сиро речь идет о сильном потрясении, которое испытывает сын, узнав, что у его матери обнаружена дегенеративная болезнь. Это трагическая, нежная и смешная история о семье, которая учится жить бок о бок с деменцией, уязвимостью и слабостью. Это мрачный и вместе с тем светлый фильм. Актерское трио заражает зрителя отчаянным жизнелюбием.