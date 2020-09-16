Надя, Баттерфляй, 2020

В 23 года Надя принимает противоречивое решение покинуть профессиональный спорт и покончить с жизнью, требующей постоянных жертв. После последних соревнований в Олимпийской деревне Наде предоставляется возможность вкусить первый глоток свободы. Но по мере ее погружения в неизвестность у нее возникают сомнения: кто она на самом деле? -- В своем втором полнометражном фильме Паскаль Плант в квазидокументальной манере прослеживает жизнь спортсменки, которая бросает свою карьеру и мечтает о свободе. Катрин Савар, бывшая пловчиха и олимпийская медалистка, точно и изящно передает переживания героини, страдающей от хандры, одиночества и смены обстановки.