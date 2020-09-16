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Надя, Баттерфляй
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Nadia, Butterfly

Надя, Баттерфляй, 2020

2020 / Канада
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В 23 года Надя принимает противоречивое решение покинуть профессиональный спорт и покончить с жизнью, требующей постоянных жертв. После последних соревнований в Олимпийской деревне Наде предоставляется возможность вкусить первый глоток свободы. Но по мере ее погружения в неизвестность у нее возникают сомнения: кто она на самом деле? -- В своем втором полнометражном фильме Паскаль Плант в квазидокументальной манере прослеживает жизнь спортсменки, которая бросает свою карьеру и мечтает о свободе. Катрин Савар, бывшая пловчиха и олимпийская медалистка, точно и изящно передает переживания героини, страдающей от хандры, одиночества и смены обстановки.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 сентября 2020
Премьера в мире 16 сентября 2020
Возраст 18+
В ролях
Пьер-Ив Кардинал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Надя, Баттерфляй 2 постера
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