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Потеряшки и тайна волшебной пирамиды Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
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Trash Потеряшки и тайна волшебной пирамиды 2020 / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о мультфильме «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды»

Вся информация о мультфильме
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Elena Shvedova 31 марта 2022, 17:31
Оценка
Мультфильм очень понравился, он добрый, душевный. Герои очень хорошо нарисованы. Всем рекомендую к просмотру.
31 марта 2022, 17:31 Ответить
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