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The Beatles: Get Back — Концерт на крыше The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
Киноафиша Фильмы The Beatles: Get Back — Концерт на крыше The Beatles: Get Back — Концерт на крыше, 2022: актеры и роли
The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert The Beatles: Get Back — Концерт на крыше 2022 / США
9.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 9
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The Beatles: Get Back — Концерт на крыше, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Пол Маккартни Пол Маккартни Paul McCartney Джордж Харрисон George Harrison Ринго Старр Ringo Starr Джон Леннон Джон Леннон John Lennon Йоко Оно Йоко Оно Yoko Ono
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