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Moomios

Moomios, 2022

2022 / Испания
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Факты

Производством испанского мультфильма занялась барселонская компания 4 Cats Pictures, основатель которой Джорди Гасулл является соавтором сценария и продюсером. Компания, основанная в 2013 году, выпускает как игровые, так и анимационные фильмы, среди которых «Захват флага» (2015) и «Тайна царя Мидаса» (2017). Оба фильма стали хитами в Испании: они заняли 3-е и 1-е место среди местного кино по кассовым сборам в Испании и оба получили «Гойю» (испанский «Оскар») за лучший анимационный фильм.

Пабло Ногеролес, старший вице-президент и генеральный директор компании Warner Bros. Spain, сообщил Variety, что бюджет мультфильма составил около 11–12 миллионов долларов, что «дорого для Испании».

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Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 июля 2022
Прокатчик UPI
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