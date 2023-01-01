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Братья Супер Марио в кино Братья Супер Марио в кино
Киноафиша Фильмы Братья Супер Марио в кино Братья Супер Марио в кино , 2023: актеры и роли
The Super Mario Bros. Movie Братья Супер Марио в кино 2023 / США / Япония
7.8 Оцените
63 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Братья Супер Марио в кино , 2023: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Аарон Хорват Aaron Horvath Michael Jelenic Michael Jelenic
В ролях
Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Кигэн-Майкл Ки Кигэн-Майкл Ки Keegan-Michael Key Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen Кевин Майкл Ричардсон Кевин Майкл Ричардсон Kevin Michael Richardson
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