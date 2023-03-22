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Братья Супер Марио в кино
Отзывы о мультфильме «Братья Супер Марио в кино »
The Super Mario Bros. Movie
Братья Супер Марио в кино
2023 / США / Япония
Смотреть трейлер
8.6
Оцените
62
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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dosymbekoversultan
22 марта 2023, 16:10
Оценка
10/10 плсмотрю когда выйдет
22 марта 2023, 16:10
2
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 16:15
Оценка
10/10 стоп а я что могу пимать много отзывов
22 марта 2023, 16:15
2
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 16:16
Оценка
10/10 посмотрите когда выйдет
22 марта 2023, 16:16
2
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 16:16
Оценка
10/10 Офигеный мультфильм
22 марта 2023, 16:16
2
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:20
Оценка
10/10 лудшое искуство последнего века
22 марта 2023, 17:20
2
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:21
Оценка
челы смотрите марио фильм 6 апреля я уверяю будет крутой
22 марта 2023, 17:21
2
1
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:32
Оценка
10/10
22 марта 2023, 17:32
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:32
Оценка
смотрите марио
22 марта 2023, 17:32
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:32
Оценка
луиджи класс
22 марта 2023, 17:32
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:32
Оценка
10/10 боузер тверкает
22 марта 2023, 17:32
2
1
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:33
Оценка
10/10 первый фильм который заработает мариоллион
22 марта 2023, 17:33
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:34
Оценка
10/10 стоп а фильм вообще выйдит в мойей стране
22 марта 2023, 17:34
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:34
Оценка
10/10 блин я чо-то не уверен так чуть заволновалься
22 марта 2023, 17:34
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:35
Оценка
10/10 ай да пофиг зато онлайн посмотрю
22 марта 2023, 17:35
2
1
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:36
Оценка
10/10 супер марио самый крутой
22 марта 2023, 17:36
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
22 марта 2023, 17:36
Оценка
10/10 если вы думаете что этот фильм плохой то вы не знаете как думать
22 марта 2023, 17:36
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
23 марта 2023, 19:28
Оценка
20/10 блин щас нормальные офицальные люди будут оставлять отзывы
23 марта 2023, 19:28
3
0
Ответить
dosymbekoversultan
23 марта 2023, 19:29
Оценка
10/10 челы не забудьте меня смотрите этот фильм когда он выйдет
23 марта 2023, 19:29
2
0
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Николай Абрамов
6 апреля 2023, 19:08
Оценка
В России вообще собираются его выпускать? Все фильмы выходят, а этот че та запаздал
6 апреля 2023, 19:08
0
0
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diana250396w
15 апреля 2023, 08:57
Оценка
Супер мне очень понравилось
15 апреля 2023, 08:57
2
0
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Киноафиша.инфо
15 апреля 2023, 12:12
в ответ на сообщение
diana250396w от 15 апреля 2023, 08:57
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
15 апреля 2023, 12:12
2
0
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leitfulina
16 апреля 2023, 21:57
Оценка
Потрясающий мультфильм для всей семьи! При просмотре возвращаешься в детство! Детальная прорисовка героев . Шикарные спецэффекты) трюки, погоня всё настолько круто продумано) Ждём с нетерпением продолжения )
16 апреля 2023, 21:57
1
0
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Станислав Ян
17 апреля 2023, 12:41
Оценка
Веселый мультфильм. Сюжет, аля.. Где наша не пропадала! Смеялись не только дети )
17 апреля 2023, 12:41
1
0
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Ярослав Старцев
20 апреля 2023, 12:46
Когда выйдет на прокат в кино скажите пожалуйста.
20 апреля 2023, 12:46
3
0
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Савелий Малышев
20 апреля 2023, 16:37
в ответ на сообщение
Николай Абрамов от 6 апреля 2023, 19:08
Дак он не русский
Гений
20 апреля 2023, 16:37
0
0
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mr.demin2011
11 мая 2023, 13:53
Кинотеатр худший... купил билет вчера, сегодня сеанса нет на это время, билет исчез, сами кассиры говорят что у них нет такого фильма Вообще, а на самом деле назначили другой сеанс, но плюс 50р.
11 мая 2023, 13:53
2
1
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User
14 мая 2023, 22:32
Оценка
Отличный детский мультик полный фансервиса для знакомых с оригинальной игровой вселенной.
14 мая 2023, 22:32
0
0
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саша Мустафин
19 мая 2023, 10:02
Оценка
Здравствуйте я не успел его посмотреть когда выйдет ещё этот Марио супер братья хачю на него схадит
19 мая 2023, 10:02
2
0
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User
24 мая 2023, 13:24
Оценка
100/10 очень классный фильм вызывает очень много эмоций.
Рекомендую посмотреть
24 мая 2023, 13:24
0
0
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shhe.sofiya
3 июня 2023, 19:51
Оценка
Фильм вызвал восторг. Это не просто человечек,который бегает и ловит грибочки, ездит на динозаврике или гоняет на машинках. Этот парень круче, чем кажется и у ему,как оказалось, есть что показать))) Яркий, классный, красочный,не скучный, постоянный движ, море драйва и воображение. Марио, Луиджи, принцесса и другие классные ребята не дадут скучать в ближайший час. Сюжет на любой возраст, есть взрослые темки, можно посмеяться)) если ещё и играете/играли, будет прикольные. Рекомендую всем, кто на одной волне с детьми и радуется простым вещам🌻
3 июня 2023, 19:51
0
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Алёна Чупина
5 июня 2023, 10:30
Оценка
Детям (8 лет и 5 лет) любителям лего и Марио очень понравился мульт!!!!
5 июня 2023, 10:30
0
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Зоя
30 июня 2023, 12:53
Оценка
Для тебе мультик самое то. Сыну 9 лет очень понравился, хотя и не знаком вроде как с Марио. Мне безумно понравилась детализация персонажей, да и всего мультика в целом. Сюжет тоже очень захватывающий. Интересно провели время с семьей)) Всем советую посмотреть
30 июня 2023, 12:53
0
0
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Киноафиша.инфо
30 июня 2023, 19:51
в ответ на сообщение
Зоя от 30 июня 2023, 12:53
Добрый день! Рады, что вам и вашей семье мультик понравился! Спасибо, что поделились мнением!
30 июня 2023, 19:51
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