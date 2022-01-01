Десять фильмов-коротышек, 2021

Альманах из десяти короткометражек, не связанных общим сюжетом. Действие этих историй развивается как в современности, так и в прошлом. У их героев разные стремления и убеждения. Кто-то из них пытается добиться расположения противоположного пола, кто-то хочет впечатлить своего начальника, а кто-то старается прекратить зевать, пока говорят другие люди. Одного из персонажей обвиняют в том, что он портит чужие фото своим внезапным появлением в кадре. Другой готовится дебютировать в роли Деда Мороза. Третий — курьер, который наблюдает за ссорами семейной пары… Так или иначе, все герои, пытаясь выбраться из разнообразных переделок, в которые их втянул случай, получают в результате вовсе не то, на что рассчитывали.