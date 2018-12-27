Веселая семейка, 2018

Новогодняя комедия положений о любви и национальных стереотипах. Где-то в Армении одна семья уже много лет одержима мыслью заявить о себе на международном рынке виноделов. Свое лучшее вино они отправляют известному винному критику и видеоблогеру, который живет в Таллине. Но у международных промоутеров свои интересы в этом бизнесе, а потому высланную из Армении бутылку в дороге подменяют каким-то дешевым и некачественным аналогом. Винный критик пишет разгромную рецензию, а армянский винодел посылает за ним в Таллин своего младшего сына, который должен добиться от блогера опровержения любой ценой. Но у прибывшего в Эстонию гостя помимо семейного долга в Таллине есть и другие интересы.