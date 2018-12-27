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Веселая семейка
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Веселая семейка, 2018

2018 / Эстония / Армения
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Новогодняя комедия положений о любви и национальных стереотипах. Где-то в Армении одна семья уже много лет одержима мыслью заявить о себе на международном рынке виноделов. Свое лучшее вино они отправляют известному винному критику и видеоблогеру, который живет в Таллине. Но у международных промоутеров свои интересы в этом бизнесе, а потому высланную из Армении бутылку в дороге подменяют каким-то дешевым и некачественным аналогом. Винный критик пишет разгромную рецензию, а армянский винодел посылает за ним в Таллин своего младшего сына, который должен добиться от блогера опровержения любой ценой. Но у прибывшего в Эстонию гостя помимо семейного долга в Таллине есть и другие интересы.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 декабря 2018
Возраст 16+
Постер фильма Веселая семейка 1 постер
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