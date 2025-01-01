Меню
X
Трейлеры фильма «X»
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
