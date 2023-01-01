Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ловцы монстров
Киноафиша Фильмы Ловцы монстров Ловцы монстров, 2018: актеры и роли
Monsters at Large Ловцы монстров 2018
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ловцы монстров, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Мерфи Джейсон Мерфи Jason Murphy
В ролях
Миша Бартон Миша Бартон Mischa Barton Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Дурные деньги
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Судзумэ, закрывающая двери
Судзумэ, закрывающая двери
2022, Япония, аниме , драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Related video
Этот «горячий» фильм с радостью бы запретили в США: в России считают шедевром
Проиграли 5 млн: знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на этот легкий вопрос о «Бриллиантовой руке»
Одно правило помогло Пахмутовой и Добронравову прожить вместе 67 лет: ничего сложного
Невероятно милая и образованная девушка: Олег Стриженов может гордиться своей младшей внучкой
Мужчинам на заметку: Раневская назвала единственный признак верной женщины
Унизила при коллегах: любимица Кончаловского открестилась от режиссера
Этого мальчика из «Голоса» знала вся страна: сегодня он поет на улицах ради денег
Особенный сын Бледанс сильно изменился: народ поражен (фото)
Перед таким мужчиной невозможно было устоять: вот как Ширвиндт выглядел 70 лет назад
Даже малыша грозились отнять: после шоу «Беременна в 16» жизнь участницы из детдома напоминает кошмар
Затмила Пугачеву во всем: Киркоров разоткровенничался об избраннице, с которой год вместе
Родила от японца: дочки Кати из «Курьера» поражают всех необычной внешностью
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше