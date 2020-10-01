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Отряд монстров
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Monster Force Zero

Отряд монстров, 2019

2019
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Постер фильма Отряд монстров 2 постера
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