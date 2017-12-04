Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отмороженное Рождество 2
Киноафиша Фильмы Отмороженное Рождество 2
A Frozen Christmas 2

Отмороженное Рождество 2, 2017

2017
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 декабря 2017
Премьера в мире 4 декабря 2017
Постер мультфильма Отмороженное Рождество 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отмороженное Рождество 2 смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши