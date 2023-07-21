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Боксер Тадеуш «Тедди» Петшиковский (Петр Гловацкий) — один из тысячи пленных поляков. Фашистские захватчики в 1940 году привозят в печально известный концентрационный лагерь Освенцим первую партию заключенных, и Тедди среди них. Когда-то он боксировал на чемпионатах и был одним из главных спортсменов страны в этом виде спорта. Но все перевернулось, и судьба отняла у героя шанс стать настоящим чемпионом Польши по боксу. В Освенциме Тедди, как и все остальные, живет в…