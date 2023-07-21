Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чемпион из Освенцима Чемпион из Освенцима
Киноафиша Фильмы Чемпион из Освенцима Отзывы о фильме «Чемпион из Освенцима»
Mistrz Чемпион из Освенцима 2020 / Польша
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Чемпион из Освенцима»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Боксер Тадеуш «Тедди» Петшиковский (Петр Гловацкий) — один из тысячи пленных поляков. Фашистские захватчики в 1940 году привозят в печально известный концентрационный лагерь Освенцим первую партию заключенных, и Тедди среди них. Когда-то он боксировал на чемпионатах и был одним из главных спортсменов страны в этом виде спорта. Но все перевернулось, и судьба отняла у героя шанс стать настоящим чемпионом Польши по боксу. В Освенциме Тедди, как и все остальные, живет в…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ferensy 21 июля 2023, 23:59
Оценка
Нормальный фильм, который интересно смотреть. Не могу сказать, что часто задумываюсь про концлагеря или вообще эту тему, но идея расчеловечивания мне ясна. Даже если местный полицай (или как там называются надзиратели поляки) как-то замечает в умирающем смертнике бывшего боксера, то он преследует понятные цели, а не желает как помочь.

Жалко что не исследуют тему, почему фашисты, которые вроде тоже люди, так относятся к заключенным. Они не изначально же были такими зверьми. И вот этот вопрос намного интереснее, как мне кажется. Ведь именно понимая причины, мы сможем с этим бороться по настоящему, а не просто постреливая друг в друга из окопов.

Не скажу, что фильм оставил как-то неожиданное впечатление, но просто посмотреть - было нормаль.
21 июля 2023, 23:59 Ответить
Ferensy 22 июля 2023, 00:03
Оценка
Момент с колючей проволокой на кулаках, мне не очень ясен. Может для зрелищности и интересно придумано, но по факту, человек с такими штуками на руках ну максиму по два раза каждой рукой ударить сможет, ведь это будет больно самому себе. Палку бы тогда лучше дали, что ли. Кажется тут режиссер немного поплыл,
22 июля 2023, 00:03 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:37
в ответ на сообщение Ferensy от 21 июля 2023, 23:59
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 40 комментариев
Русалочка
Русалочка 31 комментарий
За Палыча!
За Палыча! 12 комментариев
Кентавр
Кентавр 74 комментария
Круче некуда
Круче некуда 24 комментария
Параллельные матери
Параллельные матери 1 комментарий
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Секс-символ фигурного катания: посмотрите, какой Тарасова была до проблем с позвоночником
Колоритная внешность: ахнете, увидев мать самой красивой актрисы России
Тест: какое животное лучше всего описывает ваш внутренний мир?
«Я еще не созрела»: Навка отвергла неожиданное предложение
Песню Толкуновой в СССР запретили, а теперь поют на девичниках: в чем крылась причина
«Сваты» оказались бледной копией советского фильма: вы точно удивитесь
Мечту Киркорова рассекретили: готов поступиться принципами ради Михалкова
ДТП, деньги с неба и новая любовь: Глоба раскрыла, что ждет все знаки зодиака в августе
Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю
Самые самодостаточные: женщинам с этими именами хорошо и без мужчины
Любимый маникюр возрастных женщин оказался главным признаком провинциалки: проверьте себя
Всплыла неудобная правда о бизнесе Малышевой: дела хуже некуда
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше