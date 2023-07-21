Боксер Тадеуш «Тедди» Петшиковский (Петр Гловацкий) — один из тысячи пленных поляков. Фашистские захватчики в 1940 году привозят в печально известный концентрационный лагерь Освенцим первую партию заключенных, и Тедди среди них. Когда-то он боксировал на чемпионатах и был одним из главных спортсменов страны в этом виде спорта. Но все перевернулось, и судьба отняла у героя шанс стать настоящим чемпионом Польши по боксу. В Освенциме Тедди, как и все остальные, живет в…
Жалко что не исследуют тему, почему фашисты, которые вроде тоже люди, так относятся к заключенным. Они не изначально же были такими зверьми. И вот этот вопрос намного интереснее, как мне кажется. Ведь именно понимая причины, мы сможем с этим бороться по настоящему, а не просто постреливая друг в друга из окопов.
Не скажу, что фильм оставил как-то неожиданное впечатление, но просто посмотреть - было нормаль.
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