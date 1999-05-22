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8 с половиной женщин
8 ½ Women
8 с половиной женщин, 1999
1999 / Великобритания / Нидерланды / Люксембург / Германия
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
комедия
драма
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
1999
Премьера в мире
22 мая 1999
Режиссер
Питер Гринуэй
В ролях
Джон Стэндинг
Тони Коллетт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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