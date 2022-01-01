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Личной безопасности не гарантирую, 1981

1981 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

В марте 1946 года в один из западных районов страны прибыл выпускник Ленинградской партийной школы Андрей Бологов, чтобы строить мирную жизнь на земле, где продолжали лютовать недобитые фашистские банды. Андрей получил задание организовать вывоз заготовленного леса с дальних делянок, но едва ушел из лап «лесных братьев» Краковского.

Практиканту из партшколы и местному председателю сельсовета вместе с жителями, пришлось вступить в борьбу с одним из многочисленных фашистских отрядов, состоящих из предателей, дезертиров и идейных борцов против советской власти…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Режиссер
Анатолий Вехотко
В ролях
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Личной безопасности не гарантирую 1 постер
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