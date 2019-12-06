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Супер Пёс и Турбо Кот
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StarDog and TurboCat

Супер Пёс и Турбо Кот, 2019

2019 / Великобритания
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Запущенный в космос его владельцем ученым в 1969 году, верный пёс Бадди терпит крушение в наши дни в небольшом городке, где питомцы подвергаются облавам ненавидящим животных полицейским Пеком.

Отчаянно желая воссоединиться со своим владельцем, Бадди нанимает гениального кота-миллионера Феликса, чтобы помочь ему и это выливается в безумное приключение.

Они сталкиваются с кроликом Кэссиди и его организацией по защите прав животных G.U.A.R.D., Бадди и Феликс вынуждены противостоять Пеку и в процессе становятся настоящими героями!

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 6 декабря 2019
Режиссер
Бен Смит
В ролях
Люк Эванс
Люк Эванс
Ник Фрост
Ник Фрост
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Билл Найи
Билл Найи
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Супер Пёс и Турбо Кот 2 постера
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