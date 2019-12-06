Супер Пёс и Турбо Кот, 2019

Запущенный в космос его владельцем ученым в 1969 году, верный пёс Бадди терпит крушение в наши дни в небольшом городке, где питомцы подвергаются облавам ненавидящим животных полицейским Пеком.

Отчаянно желая воссоединиться со своим владельцем, Бадди нанимает гениального кота-миллионера Феликса, чтобы помочь ему и это выливается в безумное приключение.

Они сталкиваются с кроликом Кэссиди и его организацией по защите прав животных G.U.A.R.D., Бадди и Феликс вынуждены противостоять Пеку и в процессе становятся настоящими героями!